Брюгге – Динамо: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

791 Читати новину українською
Брюгге – Динамо: где смотреть онлайн Лига чемпионов 2019 – 07.08.2019
Брюгге – Динамо смотреть онлайн

Киевское "Динамо" во вторник, 6 августа, сыграет матч третьего раунда квалификации против "Брюгге". Матч состоится в Бельгии, но посмотреть его можно будет и в Украине, как по телевизору, так и онлайн.

В прямом эфире игру "бело-синих" против вице-чемпионов Бельгии покажет украинский телеканал "2+2". Начало трансляции в 21:25.

Читайте также: Брюгге – Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Киевский клуб выиграл все три официальных поединка нынешнего сезона – один в Суперкубке Украины против "Шахтера" и два – в Премьер-лиге против "Карпат" и "Львова".

Команда не может рассчитывать на защитника Дениса Попова, полузащитников Николая Шапаренко и Георгия Цитаишвили, а также нападающего Миккеля Дуелунда, которые остались в Украине.


"Динамо" против "Брюгге": сравнение (инфографика 24 канала​)


"Динамо" против "Брюгге": сравнение выступлений в прошлом сезоне (инфографика 24 канала)

blog_ava
54-летняя Элизабет Херли обнажила грудь в бассейне: пикантное фото
8 августа
419
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо Лига чемпионов
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лига Европы: результаты матчей 8 августа
8 августа 22:30 Лига Европы: результаты матчей 8 августа
881
Трансферы команд УПЛ: онлайн
8 августа 16:04 Трансферы команд УПЛ: онлайн
3950
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
4 августа 18:30 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
4184
Ярмоленко поспорил с Срной на ужин в ресторане: видео
8 августа 13:15 Ярмоленко поспорил с Срной на ужин в ресторане: видео
105
"Умейте всем страхам в лицо рассмеяться": Усик поразил сеть мотивирующим стихотворением
8 августа 10:17 "Умейте всем страхам в лицо рассмеяться": Усик поразил сеть мотивирующим стихотворением
342
Новости
Больше новостей
Залиште відгук