Брюгге – Динамо: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" во вторник, 6 августа, сыграет матч третьего раунда квалификации против "Брюгге". Матч состоится в Бельгии, но посмотреть его можно будет и в Украине, как по телевизору, так и онлайн.

В прямом эфире игру "бело-синих" против вице-чемпионов Бельгии покажет украинский телеканал "2+2". Начало трансляции в 21:25.

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Киевский клуб выиграл все три официальных поединка нынешнего сезона – один в Суперкубке Украины против "Шахтера" и два – в Премьер-лиге против "Карпат" и "Львова".

Команда не может рассчитывать на защитника Дениса Попова, полузащитников Николая Шапаренко и Георгия Цитаишвили, а также нападающего Миккеля Дуелунда, которые остались в Украине.



"Динамо" против "Брюгге": сравнение (инфографика 24 канала​)



"Динамо" против "Брюгге": сравнение выступлений в прошлом сезоне (инфографика 24 канала)