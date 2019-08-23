Будем пытаться дома громко хлопнуть дверью, – Скрипник о поражении "Зари" в Лиге Европы

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Виктор Скрипник
Виктор Скрипник / ФК "Заря"

Луганская "Заря" не слишком удачно сыграла первый матч квалификации Лиги Европы. Команда на выезде уступила "Эспаньолу".

Напомним, "Заря" первой забила в Барселоне, но трижды пропустила во втором тайме. Один из голов забил бывший нападающий донецкого "Шахтера" Факундо Феррейра.

Как это было: "Заря" обидно уступила "Эспаньолу" в Лиге Европы

"Пока у нас были силы, мы пытались играть вперед. Забитый гол нас, конечно, порадовал. Но наши силы не безграничны. Будем стараться дома громко хлопнуть дверью. Очень устали. Непростой перелет впереди, игра чемпионата, а потом ждем в гости "Эспаньол". До того момента, пока у нас будут шансы бороться, мы, конечно, будем это делать. Из таких результатов можно делать положительный итог. Повторюсь, мы будем бороться", – заявил после матча главный тренер "Зари" Виктор Скрипник.

Несмотря на то, что футболисты сыграли уже 9 матчей за 27 дней.

"Было видно, что команда устала. То у одного игрока судороги, то в другой. Однако нам льстит то, что "Эспаньол" в Барселоне не "закрыл" игру. Едем с интригой домой. Два мяча забить трудно, но мы будем стараться. Шансы есть", – подытожил Виктор Скрипник.

Напомним, матч "Заря" – "Эспаньол" состоится 29 августа в Запорожье.

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Теги: Спорт Футбол ФК Заря Лига Европы
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