Будковский перешел в черниговскую "Десну"

Вторым зимним новичком черниговской "Десны" стал нападающий Филипп Будковский. Форвард подписал полноценный контракт с клубом.

Уже 10 января Будковский присоединится к команде в Чернигове, и начнет с "Десной" подготовку к весенней части сезона 2019/20, говорится на сайте клуба.

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"Десна" не указывает, на каких условиях игрок перешел в их команду. Ведь предыдущим клубом форварда была луганская "Заря", куда он вернулся в начале 2019 года.

Всего за свою карьеру Будковский успел поиграть в немалом количестве клубов и чемпионов. 27-летний уроженец Киева является воспитанником донецкого "Шахтера". Но первый матч в УПЛ провел за тогда еще "Ильичевец" из Мариуполя. После этого были "Севастополь" и "Заря". 13 июля 2016 года был отдан в аренду в российский "Анжи". После этого снова на правах аренды был отдан в бельгийский "Кортрейк". Также на правах аренды провел 9 матчей в составе французского "Сошо". В начале 2019 года вернулся в "Зарю", а 6 января 2020 года подписал контракт с черниговской "Десной".

С 2007 по 2011 год выступал за юношеские сборные Украины разных возрастов. С 2011 по 2014 год выступал за молодежную сборную Украины, где достиг наибольших успехов, забив 19 мячей за 26 матчей. За сборную Украины дебютировал в матче против Беларуси в 2014 году. В еще нескольких матчах выходил на замену (всего шесть игр). Был участником Евро-2016, но ни разу не появился на поле.