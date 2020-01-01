"Будьте счастливы": Бех-Романчук показала романтическое фото с мужем
Звездные супруги украинских спортсменов Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук показали совместное фото и поздравили с Новым годом.
Фотографию легкоатлетка опубликовала на своей странице в инстаграме.
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На фото она в объятиях своего мужа – украинского пловца Михаила Романчука.
Будьте счастливы в новом году,
– подписала фото спортсменка.
Стоит отметить, что в 2019 году спортсменка по прыжкам в длину завоевала немало побед для Украины. Бех-Романчук стала серебряным призером нынешнего чемпионата мира по легкой атлетике.
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