"Будьте счастливы": Бех-Романчук показала романтическое фото с мужем

Звездные супруги украинских спортсменов Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук показали совместное фото и поздравили с Новым годом.

Фотографию легкоатлетка опубликовала на своей странице в инстаграме.

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На фото она в объятиях своего мужа – украинского пловца Михаила Романчука.

Будьте счастливы в новом году,

– подписала фото спортсменка.

Стоит отметить, что в 2019 году спортсменка по прыжкам в длину завоевала немало побед для Украины. Бех-Романчук стала серебряным призером нынешнего чемпионата мира по легкой атлетике.

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