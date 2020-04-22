"Буду всегда его поддерживать": Пятов стал на защиту Ракицкого, который переехал в Россию

Капитан донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов поделился мнением о переходе бывшего одноклубника Ярослава Ракицкого в российский "Зенит".

В зимнее трансферное окно 2019 Ярослав Ракицкий покинул донецкий "Шахтер" и перешел в "Зенит" из Санкт-Петербурга. Тогда болельщики в сети были недовольны решением центрального защитника.

Кстати Украинский вратарь пропустил 7 голов в матче чемпионата России против команды Ракицкого – видео

"Я считаю, что "Шахтер" сильнее "Зенита", но это мое мнение. Это его выбор, он так решил. Не мне его судить, я его всегда буду поддерживать. Сколько грязи на него вылилось", – рассказал голкипер в рамках передачи "Цыганык LIVE" на Youtube.

Что не так с переходом Ярослава Ракицкого в российский "Зенит"

Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит" 28 января 2019 года. По сообщению СМИ, клуб из Санкт-Петербурга заплатил за 29-летнего защитника 12 миллионов евро. Срок контракта – 3,5 года.



Такой трансфер вызвал неоднозначную реакцию в среде болельщиков. Причина – переход именно в российский клуб. При том что Ракицкий никогда не отмечался особой патриотичностью. Ему припомнили и то, что он никогда не пел гимн Украины во время матчей национальной сборной.



После начала аннексии Крыма и войны на Донбассе к сборной Украины стараются не вызывать футболистов, которые играют в России.



Бывший главный тренер сборной Украины, а теперь Глава комитетов национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич назвал переход Ракицкого в "Зенит" ошибкой.



Не меньше критики такой переход вызвал и у известного ведущего и журналиста Игоря Цыганыка.



Сам Ракицкий заявил, что "российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат очень слабый и не очень интересный".

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