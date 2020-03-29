Будущий соперник Альвареса показал, как нужно правильно бить жену, и попал в скандал

В интернете появился скандальный ролик с участием чемпиона второго среднего веса по версии WBO Билли Джо Сондерса (29-0, 14 КО), в котором он рассказывает "как правильно бить женщин".

Видео вызвало очень большую волну критики в адрес чемпиона. В своем Twitter Сондерс опубликовал пост, в котором попросил прощения за видео.

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"Я бы никогда не стал закрывать глаза на домашнее насилие. Если бы я увидел, как мужчина трогает женщину, я бы разорвал его на куски. У меня самого есть дочь. Если бы мужчина коснулся ее хотя бы пальцем, я бы положил этому конец. Простите, если я оскорбил женщин. Пусть хранит вас Господь", – написал он.

I would never condone domestic violence and if I saw a man touch a woman I would smash him to pieces myself I have a Daughter and if a man laid a finger on her it would be end well . Apologies if I offended any women stay blessed x — billyjoesaunders (@bjsaunders_) March 28, 2020

Скандальное видео Билли Джо Сондерса

30-летний Сондерс является непобежденным боксером, выступающим в средней (до 72,574 кг) и во второй средней (76,203 кг) весовых категориях. За свою профессиональную карьеру он провел 29 боев и одержал 29 побед (14 – нокаутом).

Следующий поединок Билли Джо Сондерс (29-0, 14 КО) должен провести против Сауля Альвареса (53-1-2, 36 KO). Бой между Сондерсом и Канело запланирован на 2 мая 2020 года, но может быть отменен из-за коронавируса.

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