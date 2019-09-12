Будущий соперник Усика назвал украинца "ужасом всего супертяжелого веса"

Голландский тяжеловес Тайрон Спонг (13-0, 12 КО) прокомментировал предстоящий бой против Александра Усика (16-0, 12 КО).

По его мнению, Усик является одним из лучших боксеров мира, а со временем украинец может стать ужасом всего супертяжелого веса.

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Это настоящий вызов для меня. Усик был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, а теперь он дебютирует в хэвивейте. Мне сказали, что он лучший боксер мира на данный момент. Думаю, что он может стать ужасом всего супертяжелого веса. Так что хочу поскорее поздравить его здесь. Александр – очень талантливый боксер, один из лучших в мире. Думаю, чтобы его победить, нужно быть в оптимальной форме,

– цитирует Спонга Boxeo De Colombia.

Александр Усик и Тайрон Спонг встретятся 12-го октября в Чикаго на Wintrust Arena. Букмекеры называют фаворитом поединка украинского боксера.

Последний бой Александр Усик провел в ноябре, нокаутировав Тони Беллью. После этого украинский боксер отказался от всех чемпионских титулов.