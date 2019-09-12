Будущий соперник Усика назвал украинца "ужасом всего супертяжелого веса"

27 Читати новину українською
Александр Усик
Александр Усик / Фото из открытых источников

Голландский тяжеловес Тайрон Спонг (13-0, 12 КО) прокомментировал предстоящий бой против Александра Усика (16-0, 12 КО).

По его мнению, Усик является одним из лучших боксеров мира, а со временем украинец может стать ужасом всего супертяжелого веса.

Узнайте в нашем материале! Топовый кикбоксер и нокаутер: кто такой соперник Усика – Тайрон Спонг

Это настоящий вызов для меня. Усик был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, а теперь он дебютирует в хэвивейте. Мне сказали, что он лучший боксер мира на данный момент. Думаю, что он может стать ужасом всего супертяжелого веса. Так что хочу поскорее поздравить его здесь. Александр – очень талантливый боксер, один из лучших в мире. Думаю, чтобы его победить, нужно быть в оптимальной форме,
– цитирует Спонга Boxeo De Colombia.

Александр Усик и Тайрон Спонг встретятся 12-го октября в Чикаго на Wintrust Arena. Букмекеры называют фаворитом поединка украинского боксера.

Последний бой Александр Усик провел в ноябре, нокаутировав Тони Беллью. После этого украинский боксер отказался от всех чемпионских титулов.

blog_ava
Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет
сегодня
826
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Александр Усик Усик – Спонг
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Замена кардио нагрузкой: как плавание влияет на здоровье человека
11 сентября 22:04 Замена кардио нагрузкой: как плавание влияет на здоровье человека
103
Влада Седан намекнула, что ждет ребенка от Зинченко: фото
11 сентября 21:43 Влада Седан намекнула, что ждет ребенка от Зинченко: фото
202
Иранская болельщица умерла после самосожжения: ее арестовали за поход на стадион
11 сентября 14:55 Иранская болельщица умерла после самосожжения: ее арестовали за поход на стадион
229
Сборная Украины сыграла вничью против Нигерии: какие проблемы команды показал этот матч
11 сентября 10:39 Сборная Украины сыграла вничью против Нигерии: какие проблемы команды показал этот матч
Ігор Саджениця 324
Роналду оформил покер в ворота сборной Литвы и приблизился к мировому рекорду: видео
11 сентября 08:39 Роналду оформил покер в ворота сборной Литвы и приблизился к мировому рекорду: видео
289
Новости
Больше новостей
Залиште відгук