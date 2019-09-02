Букмекеры оценили шансы Свитолиной на выход в полуфинал US Open

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / twitter.com/usopen

Украинская теннисистка Элина Свитолина близка к тому, чтобы выиграть US Open. Пока же она вышла в четвертьфинал, где встретится с британкой Йоханной Конта. Букмекеры оценили шансы каждой из спортсменок на победу.

Напомним, обыграв в 1/8 финала US Open американку Мэдисон Киз, Свитолина установила уникальное достижение для Украины. И именно украинка имеет больше шансов на победу. В этом убеждены букмекеры.

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Прогноз Favorit

Они принимают ставку на победу Свитолиной с коэффициентом 1,50. Зато на ее соперницу – 2,60.

На то, что украинка справится за два сета – коэффициент 2,35. В то же время победа Свитолиной в трех сетах оценена в 3,50.

Прогноз Pari Match

В этой букмекерской конторе коэффициент на победу Свитолиной составляет 1,57. Несколько ниже он и на то, что Йоханна Конта сумеет победить – 2,41.

Что касается победы в сетах, то 2:0 в пользу украинки имеет показатель в 2,33. На то, что теннисистки таки сыграют все три сета, а победит Свитолина – 3,85.

Прогноз Marathon bet

Самый высокий коэффициент на победу Свитолиной в Marathon bet, однако он не очень отличается от остальных – 1,59. Победа британки – 2,49.

Матч Элины Свитолиной в четвертьфинале US Open состоится во вторник, 3 сентября. Вероятное начало встречи против Йоханны Конты – 18:00. Победитель этой пары сыграет с победительницей противостояния Серена Уильямс – Ван Цян.

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Теги: Спорт US Open Елина Свитолина Теннис
Источник: 24 канал
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