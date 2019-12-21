24 канал техно lifestyle Экономика Здоровье футбол дизайн auto Учеба 24 Likar Дизайн покер
more

"Хоффенхайм" вырвал волевую победу над "Боруссией" Д: результаты Бундеслиги

4 Читати новину українською
Результаты 17 тура Бундеслиги

В Германии с 20-го по 22 декабря состоится 17 тур чемпионата страны по футболу. Результаты матчей и видео голов смотрите в материале Спорт24.

Хоффенхайм – Боруссия Д 2:1

Голы: Адамян, 79, Крамарич, 87 – Гетце, 17

Читайте также: "Барселона" в Лиге чемпионов заработал больше, чем победитель "Ливерпуль": суммы призовых

Хоффенхайм – Боруссия Д видеообзор матча

 

Ханука: что это за праздник и как его отмечают
сегодня
20847
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Бундеслига
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
20 декабря 20:01 Формула-1: болельщики выбрали лучшую гонку сезона
Вісент Луїс 6
19 декабря 18:20 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 104
20 декабря 19:15 "Барселона" в Лиге чемпионов заработала больше, чем победитель "Ливерпуль": суммы призовых
Ігор Саджениця 80
20 декабря 18:38 Гол в ворота российского "Зенита" стал лучшим в Лиге чемпионов: видео
Юрій Семенюк 138
20 декабря 16:36 Бывший тренер "МанСити" Микель Артета возглавил лондонский "Арсенал"
Юрій Семенюк 13
Новости
Больше новостей
Залиште відгук