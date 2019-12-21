"Хоффенхайм" вырвал волевую победу над "Боруссией" Д: результаты Бундеслиги
В Германии с 20-го по 22 декабря состоится 17 тур чемпионата страны по футболу. Результаты матчей и видео голов смотрите в материале Спорт24.
Хоффенхайм – Боруссия Д 2:1
Голы: Адамян, 79, Крамарич, 87 – Гетце, 17
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Хоффенхайм – Боруссия Д видеообзор матча
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