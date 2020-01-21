Бывшая первая ракетка мира Роберта Винчи назвала фаворитов Australian Open 2020
Накануне старта Australian Open 2020 мы поговорили с Робертой Винчи — эксперткой по теннису телеканала Eurosport, финалисткой Большого шлема в одиночном разряде и победительница турнира в женском парном разряде. Спортсменка рассказала о ее фаворитах на чемпионате, оценила игру участников турнира и поделилась, о чем в большом теннисе она скучает больше всего.
– Почему Australian Open настолько особенный?
– Это непревзойденные соревнования за шлем. Они навсегда в моем сердце благодаря победе в парном разряде с Сарой Эррани. Они подарили мне незабываемые чувства. Интенсивность и страсть, которой мы живем во время турнира в Мельбурне, невероятная. Эмоции болельщиков и их энтузиазм также чрезвычайные. Нынешним соревнованиям также добавила определенной эмоциональности трагическая ситуация в Австралии, из-за которой невозможно не грустить.
Читайте также: Свитолина и Ястремская уверенно вышли в 1/32 финала Australian Open, Бондаренко вылетела
– Кто ваш фаворит на Australian Open 2020 среди женщин и мужчин в одиночном разряде и почему?
– Я лично болею за Серену Уильямс и Новака Джоковича. Хотела бы, чтобы они получили титулы.
– Кто из игроков, подающих надежды, вам нравится?
– Мне очень нравится Стефанос Циципас. У него очень хорошая техника, но еще больше меня поразила его игра на корте. Приятно наблюдать, как он играет.
– А кого из игроков-женщин вы больше всего ждете в Мельбурне?
– Будет интересно увидеть Коко Гауф на корте. Играть на турнире Grand Slam, когда тебе всего 15 лет, – это необыкновенно. (В первом матче она победила Венус Уильямс, – прим. авт).
Роберта Винчи (фото: Eurosport)
– Как вы считаете: Гарбинье Мугуруса приняла правильное решение сотрудничать с тренером Кончитой Мартинес после тяжелого года?
– Абсолютно. Кончита Мартинес уже показала хорошие результаты с Каролиною Плишковой, и я уверена, что она прекрасно справится и с Гарбинье Мугурусой.
– Так же Симона Халеп сейчас снова работает с Дарреном Кейхилом – хороший выбор?
– Они некоторое время работали вместе, потом разошлись, и теперь снова вместе. Я думаю, что это означает, что они смирились с некоторыми вещами, как осведомленность и преданность. Симона, возможно, поняла, что ей нужно, чтобы выигрывать больше!
– Как вы считаете, есть ли у Симоны Халеп способность выиграть турнир Grand Slam на быстрых жестких кортах?
– Симона – полноценный игрок, и у нее есть все, чтобы выиграть турнир на жестком корте.
– По вашему мнению, Джоанна Конта может выиграть Grand Slam после того, как она показала отличные результаты на предыдущих играх?
– Выиграть один из турниров Grand Slam нелегко. Многие вещи должны сойтись: хорошие результаты жеребьевки, хорошее физическое состояние и психическая форма, и немного удачи никому не вредят! Джоанна трижды доходила до полуфинала, поэтому она лишь в одном шаге, чтобы добраться и выиграть турнир. По моему мнению, у нее есть все, чтобы добиться успеха.
– Что нужно ей сделать, чтобы выйти в финал или даже выиграть турнир?
– Я считаю, ей лишь не хватает немного уверенности в себе и веры, что у нее есть все необходимое, чтобы выигрывать большие титулы.
– Какое ваше самое приятное воспоминание Australian Open?
– Для меня это, конечно, наша двойная победа с Сарой Эррани в 2013-м году против Барти и Делл'Аква, а также в 2014 году против Макаровой и Весниной на Открытом чемпионате Австралии. Выиграть два турнира подряд, хотя и в парных турнирах – это фантастически, и такое не часто случается.
– За чем вы больше всего скучаете как теннисистка, которая принимала участие в самых престижных соревнованиях на самом высоком уровне?
– Я скучаю по игре на лучших кортах мира, горячей поддержке болельщиков и эмоциям после выигрыша. Столько замечательных и неповторимых чувств я оставила на этих кортах! А вот то, о чем я совсем не скучаю – это чрезвычайное напряжение перед матчами.
Смотрите турниры Australian Open на каналах Eurosport.