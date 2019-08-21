Бывший игрок "Динамо" неожиданно может возглавить клуб УПЛ

Бывший игрок киевского "Динамо" Горан Саблич может стать наставником донецкого "Олимпика".

Об этом сообщил бывший пресс-атташе донецкого клуба Олег Барков.

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Новым тренером "Олимпика" с высокой вероятностью станет экс-игрок киевского "Динамо" Горан Саблич. Хороший выбор Владислава Гельзина, если в результате договорятся.



Видел зимой в Турции его "Шериф", и мне эта команда была очень симпатична. Лучше и опытнее Сезара в разы, гораздо лучше знает украинские реалии и не является человеком Селюка. Еще и дебютировать может в игре с не чужим для Горана клубом,

– написал Барков на своей странице в Facebook.

К слову, в 5-м туре УПЛ "Олимпик" сыграет с "Динамо" Алексея Михайличенко. Таким образом в этом матче может произойти сразу два тренерских дебюта.

Ранее сам президент "Олимпика" Владислав Гельзин анонсировал подписание контракта с опытным европейским специалистом, который будет призван поднять донецкий коллектив со дна турнирной таблицы.

Спорт 24 писал, что 19 августа "Олимпик" уволил с поста главного тренера Жулио Сезара. Сейчас клуб тренирует Игорь Климовский.