Бывший лидер "Динамо" открыл необычный бизнес

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Домагой Вида
Домагой Вида / PIXSELL

Бывший защитник "Динамо" Домагой Вида, выступающий за турецкий "Бешикташ", открыл собственную ферму по разведению черных свиней.

Шесть лет назад друзья Виды Дмитрий Симонович, Лука Мандич и Иван Плехингер приехали в Киев и предложили футболисту эту идею, сообщает 24sata.hr.

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Игрок и его друзья зарегистрировали компанию "Sin ravnice d.o.o.", а Дмитрий Симонович был назначен директором предприятия.

Но это не единственная компания, к которой имеет отношение Вида. Он является одним из 64 активных владельцев и членом компании "Marinada d.o.o.", которая базируется в городе Слатина и занимается переработкой и консервированием фруктов и овощей. У них почти 400 сотрудников, а в прошлом году оборот составил 359 372 340 хорватских кун (около 1 миллиард 335 миллионов гривен).

К слову, на данный момент Вида выступает за "Бешикташ", где зарабатывает около 2,5 миллионов евро в год.

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Бизнес Динамо
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