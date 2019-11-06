Бывший лидер "Динамо" открыл необычный бизнес
Бывший защитник "Динамо" Домагой Вида, выступающий за турецкий "Бешикташ", открыл собственную ферму по разведению черных свиней.
Шесть лет назад друзья Виды Дмитрий Симонович, Лука Мандич и Иван Плехингер приехали в Киев и предложили футболисту эту идею, сообщает 24sata.hr.
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Игрок и его друзья зарегистрировали компанию "Sin ravnice d.o.o.", а Дмитрий Симонович был назначен директором предприятия.
Но это не единственная компания, к которой имеет отношение Вида. Он является одним из 64 активных владельцев и членом компании "Marinada d.o.o.", которая базируется в городе Слатина и занимается переработкой и консервированием фруктов и овощей. У них почти 400 сотрудников, а в прошлом году оборот составил 359 372 340 хорватских кун (около 1 миллиард 335 миллионов гривен).
К слову, на данный момент Вида выступает за "Бешикташ", где зарабатывает около 2,5 миллионов евро в год.