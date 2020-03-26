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Бывший президент "Витесса" Кис Баккер умер от коронавируса

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Экс-президент нидерландского клуба "Виттес" Кис Баккер был госпитализирован в субботу, у него обнаружили коронавирус. А в среду, 25 марта перестало биться его сердце. Президенту было 76 лет.

Об этом сообщает издание De Gelderlander. Кис Баккер был госпитализирован в больницу. Ему сделали тест на коронавирус, который показал положительный результат.

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Некоторое время мужчина тяжело болел, у него был рак легких.

Баккер занимал различные посты в "Витессе" с 2003 года. До работы в клубе он был начальником полиции.

Баккер был назван "Золотым Витессианом" в 2016 году потому, что принес большой заработок для клуба. В клубе премьер-лиги Арнем он занимал различные административные должности надзорного директора и члена управления.

До того, как стать президентом клуба, Баккер семь лет (с 1996 по 2003 год) был начальником полиции в Гелдерланд-Мидден в Арнем. После выхода на пенсию был очень активным в культурном мире. Например, с 2000 года десять лет был председателем театральной группы Oostpool.

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Автор: София Кулай
Теги: Потери Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт Футбол
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