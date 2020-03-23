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Бывший тренер "Эспаньола" Бенито Хоанет умер от коронавируса

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Бывший тренер испанского футбольного клуба "Эспаньол" Бенито Хоанет умер от коронавируса. Мужчине было 84 года.

Информацию о смерти Бенито Хоанета официально подтвердил "Эспаньол" в своем твиттере.

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Мы хотим выразить глубочайшие соболезнования и передать как можно больше сил семье и друзьям в это нелегкое время,
– говорится в сообщении испанцев.

Что известно про Бенито Хоанета?

Он родился в Барселоне, играл на позиции вратаря за несколько клубов, в том числе "Эспаньол" и "Депортиво".

Бенито также становился чемпионом мира в составе молодежной сборной Испании в 1955 году.

Как тренер, кроме "Эспаньола", работал в "Депортиво", "Эркулес" и "Кадисе", трижды выводил команды из Сегунды в Примеру.

Бенито страдал от хронических заболеваний.

Коронавирус в футболе

Первой жертвой коронавируса стала 23-летняя Ильхам Шейхи. Футболистка умерла после 10-дневной борьбы с заболеванием.

Также коронавирус унес жизни игрока любительского "Атлетико Портада Альта" из Малаги Франциско Гарсии. Он умер от Covid-19 на фоне других тяжелых заболеваний.

16 марта умер от заболевания, вызванного коронавирусом, иранский тренер по футболу и мини-футболу Ахмад Тахери.

21 марта из-за коронавируса скончался бывший президент мадридского "Реала" Лоренцо Санс.

В итальянские "Аталанте" уже четверо работников умерло из-за коронавируса.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Коронавирус Covid-19 Потери Новости Спорта Спорт Футбол
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