24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Бывший воспитанник "Карпат" принесет клубу более 100 тысяч евро – ТаТоТаке

- Читати новину українською

Воспитанник львовских "Карпат" Даниил Сикан обогатит средствами свой бывший клуб. Для этого форварду нужно было сыграть в пяти матчах УПЛ в нынешнем сезоне.

Об этом сказали на YouTube канале шоу "ТаТоТаке". Они отметили, что такой пункт есть в контракте футболиста.

Читайте также Бывший лидер "Карпат" может стать одноклубником Роналду за кругленькую сумму

Донецкий клуб обязан выплатить львовянам 100 тысяч евро в том случае, если форвард проведет пять матчей в нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги.

В начале 2019 года Даниил Сикан перешел в "Шахтер" из "Карпат", его трансфер обошелся "горнякам" в 150 тысяч евро.

Талантливый 18-летний форвард вышел на замену в матче с Зарей, игра с которой и стала для него пятой в этом сезоне. Какими-либо результативными действиями в составе дончан Сикан пока не успел отличиться. Счет матча – 0:1 в пользу луганской команды.

Добавим, после ухода из львовского клуба футболист уже успел побывать в аренде в команде из Мариуполя. Дебютировал игрок "горняков" именно против львовских "Карпат" в августе 2019 года.

  • В 2019 году в составе сборной Украины U-20 стал чемпионом мира на чемпионате, который проходил в Польше. В составе сборной сыграл 6 поединков, в которых отметился 4 забитыми мячами, став вторым лучшим бомбардиром.
  • Сейчас является действующим игроком молодежной сборной Украины по футболу.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.

Великий пост 2020: календарь питания на каждый день
сегодня
Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Карпаты Шахтер
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
15 марта 16:16 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
15 марта 14:14 Какие спортсмены заболели коронавирусом – онлайн список
Михайло Гема
сегодня 08:40 Нужно ли отменять Евро-2020? Опрос
Софія Кулай
15 марта 21:53 Легендарный футболист сборной Украины выиграл 50 тысяч гривен на "Рассмеши комика" – видео
Юрій Семенюк
15 марта 20:16 Усик признался, что "заболел новым вирусом" – видео
Юрій Семенюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук