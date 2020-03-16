Бывший воспитанник "Карпат" принесет клубу более 100 тысяч евро – ТаТоТаке

Воспитанник львовских "Карпат" Даниил Сикан обогатит средствами свой бывший клуб. Для этого форварду нужно было сыграть в пяти матчах УПЛ в нынешнем сезоне.

Об этом сказали на YouTube канале шоу "ТаТоТаке". Они отметили, что такой пункт есть в контракте футболиста.

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Донецкий клуб обязан выплатить львовянам 100 тысяч евро в том случае, если форвард проведет пять матчей в нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги.

В начале 2019 года Даниил Сикан перешел в "Шахтер" из "Карпат", его трансфер обошелся "горнякам" в 150 тысяч евро.

Талантливый 18-летний форвард вышел на замену в матче с Зарей, игра с которой и стала для него пятой в этом сезоне. Какими-либо результативными действиями в составе дончан Сикан пока не успел отличиться. Счет матча – 0:1 в пользу луганской команды.

Добавим, после ухода из львовского клуба футболист уже успел побывать в аренде в команде из Мариуполя. Дебютировал игрок "горняков" именно против львовских "Карпат" в августе 2019 года.

В 2019 году в составе сборной Украины U-20 стал чемпионом мира на чемпионате, который проходил в Польше. В составе сборной сыграл 6 поединков, в которых отметился 4 забитыми мячами, став вторым лучшим бомбардиром.

Сейчас является действующим игроком молодежной сборной Украины по футболу.

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