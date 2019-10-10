Бывший вратарь "Челси" и "Арсенала" Петр Чех начал хоккейную карьеру

4 Читати новину українською
Петр Чех
Петр Чех / gjihc.com

Вратарь Петр Чех не долго пребывал вне активного спорта. После окончания карьеры футболиста, он решил продолжить карьеру в хоккее.

Петр Чех стал вратарем хоккейной команды "Гилфорд Феникс", выступающей во втором дивизионе британской лиги NIHL. Об усилении сообщается на официально сайте команды.

"Я надеюсь помочь этой молодой команде и сыграть много матчей. После 20 лет в профессиональном футболе это хорошая возможность для меня сыграть в игру, которую я любил смотреть в детстве", – заявил Петер Чех.

Читайте также: Донецкий "Шахтер" разрабатывает собственный бренд fashion-одежды

В детстве он занимался обоими видами спорта, но в итоге выбрал футбол. Но в 2017 году он приехал в Чехию, где сыграл в показательном матче в хоккей.

Напомним, в Англии Петер Чех выступал за "Челси" и "Арсенал". Он четыре раза выигрывал чемпионат Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы. Свой последний матч он провел за "Арсенал" против "Челси" в финале Лиги Европы. Его команда проиграла 4:1. После этого Чех вернулся в "Челси" на административную должность. Но решил со спортом не завязывать.

blog_ava
Главные новости 9 октября: дело против Порошенко и столкновения возле Золотого
сегодня
2116
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Хоккей
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Дарья Белодед празднует 19-летие: милые фото двукратной чемпионки мира по дзюдо
сегодня 11:43 Дарья Белодед празднует 19-летие: милые фото двукратной чемпионки мира по дзюдо
Юрій Семенюк 8
Усик провел открытую тренировку посреди улицы в Чикаго: фото и видео
сегодня 10:32 Усик провел открытую тренировку посреди улицы в Чикаго: фото и видео
Юрій Семенюк 16
Месси назвал свой лучший гол в карьере – головой в ворота МЮ в финале Лиги чемпионов: видео
сегодня 09:51 Месси назвал свой лучший гол в карьере – головой в ворота МЮ в финале Лиги чемпионов: видео
Юрій Семенюк 60
Когда тяжело, то бегу и думаю: "Иду в декрет, уже выйду замуж, хватит бегать", – София Яремчук
8 октября 18:15 Когда тяжело, то бегу и думаю: "Иду в декрет, уже выйду замуж, хватит бегать", – София Яремчук
Станіслав Безушко 187
Аргентина эффектно спасла ничью в матче против Германии, проигрывая 2:0 (видео)
сегодня 08:24 Аргентина эффектно спасла ничью в матче против Германии, проигрывая 2:0 (видео)
Ігор Саджениця 59
Новости
Больше новостей
Залиште відгук