Бывший вратарь "Челси" и "Арсенала" Петр Чех начал хоккейную карьеру

Вратарь Петр Чех не долго пребывал вне активного спорта. После окончания карьеры футболиста, он решил продолжить карьеру в хоккее.

Петр Чех стал вратарем хоккейной команды "Гилфорд Феникс", выступающей во втором дивизионе британской лиги NIHL. Об усилении сообщается на официально сайте команды.

**PETR CECH SIGNS WITH THE PHOENIX**



The ex professional footballer will begin his ice hockey career this Sunday when he makes his debut for the Phoenix!



Full story here: https://t.co/DdpOdLz6yb pic.twitter.com/kyQuERVBHa — Guildford Phoenix (@gford_phoenix) October 9, 2019

"Я надеюсь помочь этой молодой команде и сыграть много матчей. После 20 лет в профессиональном футболе это хорошая возможность для меня сыграть в игру, которую я любил смотреть в детстве", – заявил Петер Чех.

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В детстве он занимался обоими видами спорта, но в итоге выбрал футбол. Но в 2017 году он приехал в Чехию, где сыграл в показательном матче в хоккей.

Напомним, в Англии Петер Чех выступал за "Челси" и "Арсенал". Он четыре раза выигрывал чемпионат Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы. Свой последний матч он провел за "Арсенал" против "Челси" в финале Лиги Европы. Его команда проиграла 4:1. После этого Чех вернулся в "Челси" на административную должность. Но решил со спортом не завязывать.