Чего ожидать от сборной Украины в матче против Эстонии

14 и 17 ноября сборная Украины проведет заключительные матчи в 2019 году, который был по-настоящему успешным для национальной команды. Подопечные Андрея Шевченко порадовали болельщиков выходом на Евро-2020 и победой над португальцами, действующими чемпионами Европы.

Теперь футболисты сборной, когда на них не давит результат, смогут начать подготовку к турниру. Она начнется контрольным матчем с Эстонией в этот четверг, 14 ноября. Соперник – сборная Эстонии – за весь отбор Евро-2020 только один раз сыграла вничью (и 6 раз проиграла), а также забила два мяча (пропустила 21). Учитывая разницу в классе не удивительно, что аналитики Parimatch дают 79% на победу сборной Украины.

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Правда, перед этой встречей в нашей команде появилось много проблем с составом. Незадолго до сбора из-за травм выбыли Зинченко, Марлос, Коноплянка и Мораес. Правда, последние два игрока еще вполне могут успеть восстановиться к матчу с эстонцами. Также отсутствует Малиновский, его Шевченко отпустил домой, чтобы Руслан мог побыть рядом с женой. Как раз на этой неделе пара ждет рождение дочери.

Таким образом, можно ожидать, что в ближайшем матче Андрей Шевченко привлечет экспериментальный состав. В таком случае на поле появятся те, у кого раньше было меньше игровой практики. Такие футболисты явно захотят проявить себя и закрепиться в составе накануне Евро-2020. Значит, игра в любом случае должна выйти яркой и это важно, ведь пройдет она в Запорожье, где сборная Украины ранее не играла.

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