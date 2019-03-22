Чего ждать от главных боев UFC Fight Night 148

В ближайшей серии боев UFC Fight Night 148, которая состоится в ночь на воскресенье, 24 марта, болельщиков снова ждет несколько захватывающих поединков. Среди них нет титульных боев, но некоторые из спортсменов в случае победы вскоре вполне могут получить шанс побороться за чемпионский пояс.

Главным же событием турнира станет поединок в полусреднем весе между бывшим двукратным претендентом на титул Стивеном Томпсоном и экс-чемпионом UFC в легком весе Энтони Петтисом. Андердогом, по оценкам Parimatch, здесь выступает Петтис, у которого только 22% на победу. Преимуществом Энтони может оказаться работа в партере, если, конечно, до этого дойдет. В любом случае, Петтису лучше постараться закончить поединок раньше, в выносливости Томпсон его явно превосходит.

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В главном поединке сойдутся Кертис Блейдс и Джастин Уиллис. Оба этих тяжеловеса сейчас входят в топ-10 рейтинга. Кертис вернется в октагон после того, как он в ноябре прошлого года проиграл Франсису Нгану уже на первой минуте. Его соперник пока что не успел громко о себе заявить, но его статистика заслуживает внимания – восемь побед в девяти боях. Впрочем, у Блейдса тоже было не так много поражений – всего две, и в него больше верят аналитики Parimatch, которые дают 70% на победу. Блейдс отличный борец, также у него тяжелые удары в стойке. Джастин довольно разноплановый боец, но пока что у него не было таких серьезных противников.

Еще один интересный поединок: Джон Макдесси-Хесус Пинеда. Макдесси должен был сначала сразиться с Насратом Хакпарастом, но тот выбыл из-за травмы. То же самое произошло и с противником Пинеды, которого ждала встреча с Крисом Грюцемахером. Не так давно Макдесси также получал травму, но уже восстановился и является главным претендентом на победу – 71% от Parimatch. Между бойцами солидная разница в возрасте, Пинеди – 22 года, тогда как Макдесси-33. Хесус пока малоизвестен в ММА, но он все же опасный боец благодаря своему агрессивному стилю. Впрочем, более опытный Макдесси к этому явно будет готов. Всего же в послужном списке Джона есть более серьезные соперники и гораздо более богатый арсенал навыков.