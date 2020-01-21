Челси – Арсенал: онлайн-трансляция матча АПЛ

Во вторник, 21 января, на стадионе "Стэмфорд Бридж" – лондонское дерби между "Челси" и "Арсеналом". Начало в 22:15. Онлайн-трансляция матча – на сайте Спорт24.

В этом сезоне "Арсенал" не показывает той игры, которой от команды ожидают болельщики. Поэтому "канониры" оказались внутри турнирной таблицы, занимая десятое место. У них после 23 тура лишь 29 очков. Например, "Ливерпуль" только в домашних матчах набрал больше очков – 36.

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Ситуация у "Челси" значительно лучше. Команда, несмотря на трансферный бан в начале сезона, сумела удержать темп, и сейчас на четвертом месте в турнирной таблице. При этом "аристократы" на 6 очков отстают от третьего "Лестера" и на пять очков опережают пятый "Манчестер Юнайтед". Поэтому даже после этого матча из топ-4 команда не вылетит, но и позицию не улучшит.

Матч "Челси" – "Арсенал" в Украине покажет канал Setanta Sport. Смотреть его можно только онлайн на OTT-платформах.

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Трансляция матча "Челси" – "Арсенал" доступна для всех пользователей "Оптимальной" и "Максимальной" подписки Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн", которой они могут воспользоваться, не покидая сайт Спорт24.

Онлайн-трансляция матча Челси – Арсенал