Челси – Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч за Суперкубок УЕФА

Уже в среду, 14 августа, будет разыгран Суперкубок УЕФА. В матче за этот трофей сойдутся две английские команды – победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" и "Челси", который победил в Лиге Европы. Букмекеры оценили шансы на победу каждой из команд в этом матче.

Челси – Ливерпуль: прогноз на матч

Несмотря на то, что в матче за Суперкубок УЕФА сойдутся два гранда английского и европейского футбола, именно "красные" являются явными фаворитами. Одна из главных причин – состав команды. На "Челси" наложен запрет на трансфер новых игроков, так еще и летом они потеряли лидера команды Эдена Азара. И со всем этим приходится разбираться новому тренеру Фрэнку Лэмпарду.

А "Ливерпуль" сохранил свой костяк команды и в этом сезоне вновь может претендовать на победу в чемпионате Англии. Хотя там будет большая конкуренция.

Еще одна причина – старт в АПЛ. "Ливерпуль" без особых проблем разгромил новичка чемпионата "Норвич" 4:1. Взамен "Челси" пропустил сразу четыре гола от "Манчестер Юнайтед" на выезде.

А вот и видео, как "Манчестер Юнайтед" с неприличным счетом разгромил "Челси" в первом туре АПЛ

Да и букмекеры не сомневаются, что "Ливерпуль" имеет больше шансов на победу.

Прогноз 1xbet

Здесь на победу "Ливерпуля" стоит коэффициент 1,64. На победу "Челси" – аж 5,75. Ничья в основное время – 4,24.

На то, что именно "Ливерпуль" в итоге выиграет трофей – 1,17. На итоговую победу "Челси" – 2,47.

При этом букмекеры ожидают, что команды порадуют зрителей забитыми голами. На то, что обе команды забьют, коэффициент 1,7. На то, что этого не произойдет – 2,264.

Прогноз PariMatch

Тот же коэффициент 1,64 на победу "Ливерпуля" дает и PariMatch. Зато победа "Челси" – 5,40. Ничья в основное время – 4,20.

Зато выигрыш Суперкубка УЕФА "Ливерпулем" оценен в 1,33. На то, что трофей отправится в Лондон – 3,50.

Прогноз Favorit

Их эксперты оценили победу "Челси" коэффициентом 5,50. Победа "Ливерпуля" – 1,59. Ничья – 4,30.

Выигрыш трофея – 1,32 на "Ливерпуль" и 3,40 на "Челси".

Матч "Челси" – "Ливерпуль" состоится в среду, 14 августа. Начало матча в 22:00. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.