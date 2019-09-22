Челси – Ливерпуль: где смотреть онлайн матч АПЛ

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Челси – Ливерпуль: где смотреть онлайн матч 22 сентября 2019
Челси – Ливерпуль: где смотреть

В воскресенье, 22 сентября, в чемпионате Англии состоится топ-противостояние – "Челси" примет "Ливерпуль". Его можно будет посмотреть онлайн и в Украине.

Разрешение на показ матчей английской премьер-лиги в Украине имеет только канал Setanta. Поэтому посмотреть игру можно будет только онлайн на тех сервисах, которые транслируют этот телеканал онлайн.

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Посмотреть матч "Челси" – "Ливерпуль" можно будет и на сайте Спорт24. Онлайн-трансляция будет доступна за 15 минут до начала матча.

Также матчи будут транслироваться на сайтах Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Матч "Челси" – "Ливерпуль" состоится в воскресенье, 22 сентября. Начало в 18:30. Обзор матча – на сайте Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол ФК Ливерпуль Челси
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