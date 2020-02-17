Челси - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча АПЛ

В понедельник, 17 февраля, "Челси" принимает "Манчестер Юнайтед" в рамках Английской премьер-лиги. Онлайн-трансляция матча – на сайте Спорт24.

Еще недавно "Челси" был один из клубов, который сможет побороться за второе место с "Манчестер Сити" и "Лестером" ("Ливерпуль" и первое место почти недосягаемы для "аристократов"). Однако не слишком удачная игра в последних пяти матчах АПЛ – три ничьи и по одной победе и поражению – почти выбросила "Челси" из этой борьбы. Поэтому сейчас лондонский клуб ведет борьбу за сохранение четвертого места, которое дает право выступления в Лиге чемпионов. Хотя гарантировать им турнир может дисквалификация "Манчестер Сити" на два сезона.

На тему: "Манчестер Сити" Зинченко лишат чемпионского титула, трофей перейдет в "Ливерпуль"

Еще хуже ситуация и в "Манчестер Юнайтед". Команда трижды проиграла, один раз сыграла вничью и еще один раз выиграла. Поэтому "манкунианцы" прочно засели внутри турнирной таблицы. Однако победа над "Челси" может приблизить их к первой шестерке.

Но букмекеры не слишком верят в то, что "Манчестер Юнайтед" сможет победить – 4,00 на их победу. На победу "Челси" коэффициент 2,00.Ничия – 3,40.

К слову: Челси – Манчестер Юнайтед прогноз букмекеров на топ-матч АПЛ

Матч "Челси" – "Манчестер Юнайтед" в Украине покажет канал Setanta Sport. Смотреть его можно только онлайн на OTT-платформах.

Трансляция матча "Челси" – "Арсенал" доступна для всех пользователей "Оптимальной" и "Максимальной" подписки Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн", которой они могут воспользоваться, не покидая сайт Спорт24.

Онлайн-трансляция матча Челси – Манчестер Юнайтед