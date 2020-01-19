"Челси" на последних секундах пропустил гол и неожиданно уступил "Ньюкаслу" – видео

Лондонский "Челси" потерпел 8 поражение в чемпионате Англии. В рамках 23 тура АПЛ "синие" неожиданно проиграли "Ньюкаслу".

Ньюкасл – Челси 1:0

Гол: Хейден, 90+4

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Футболисты "Челси" доминировали на протяжении всего поединка на "Сент-Джеймс Парк", но так и не смогли воплотить свое преимущество.

За весь поединок "аристократы" нанесли 19 ударов, однако только 4 были в створ ворот Мартина Дубровки.

Также "Челси" больше владел мячом – 70% игрового времени. Кроме того, подопечные Фрэнка Лэмпарда подали больше угловых – 10 против однго у "сорок".

Единственный угловой, который был у "Ньюкасла", стал роковым для "Челси". После подачи с угла поля Виллиан вынес мяч, но Аллан Сен-Максимен во второй раз загрузил мяч в штрафную гостей.

На передачу француза отозвался Айзек Хейден и принес "Ньюкаслу" победу на последних секундах поединка.

Ньюкасл – Челси: видеообзор матча