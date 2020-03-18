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"Челси" отдал свой отель на стадионе для медиков, которые борются с коронавирусом в Лондоне

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Все в мире пытаются помочь преодолеть эпидемию коронавируса. Не остались в стороне и футбольные клубы.

Недавно шума наделала информация о том, что Роналду отдал свои гостиницы под больницы для инфицированных коронавирусом. Однако эта информация оказалась фейком.

Больше об этом Роналду отдает свои гостиницы под больницы для людей с коронавирусом – фейк

Взамен не фейком оказалось то, что отель на стадионе "Стэмфорд Бридж" для нужд медиков отдал лондонский "Челси". Соответствующая информация опубликована на официальном сайте клуба.

В сообщении указано, что отелем "Миллениум" смогут пользоваться медики из Северо-западного Лондона, у которых смены допоздна из-за борьбы с коронавирусом. Поэтому, чтобы они не тратили лишнее время на дорогу домой через весь город, в "Челси" решили предоставить им номера в отеле.

В Национальном сервисе здоровья (National Health Service, NHS) приняли предложение "Челси". Пока оно будет действовать следующие два месяца, но может быть продлено при необходимости.

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Для персонала NHS будут доступны все номера в отеле. Расходы на их проживание взял на себя владелец "Челси" Роман Абрамович.

Но стоит отметить, что в отеле могут находиться только медики. Персонал, у которого обнаружат симптомы коронавируса, проживать там не будет.


Правила поведения во время карантина / Инфографика 24 канала

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости Спорта Футбол Челси
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