"Челси" отдал свой отель на стадионе для медиков, которые борются с коронавирусом в Лондоне

Все в мире пытаются помочь преодолеть эпидемию коронавируса. Не остались в стороне и футбольные клубы.

Недавно шума наделала информация о том, что Роналду отдал свои гостиницы под больницы для инфицированных коронавирусом. Однако эта информация оказалась фейком.

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Взамен не фейком оказалось то, что отель на стадионе "Стэмфорд Бридж" для нужд медиков отдал лондонский "Челси". Соответствующая информация опубликована на официальном сайте клуба.

В сообщении указано, что отелем "Миллениум" смогут пользоваться медики из Северо-западного Лондона, у которых смены допоздна из-за борьбы с коронавирусом. Поэтому, чтобы они не тратили лишнее время на дорогу домой через весь город, в "Челси" решили предоставить им номера в отеле.

В Национальном сервисе здоровья (National Health Service, NHS) приняли предложение "Челси". Пока оно будет действовать следующие два месяца, но может быть продлено при необходимости.

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Для персонала NHS будут доступны все номера в отеле. Расходы на их проживание взял на себя владелец "Челси" Роман Абрамович.

Но стоит отметить, что в отеле могут находиться только медики. Персонал, у которого обнаружат симптомы коронавируса, проживать там не будет.



Правила поведения во время карантина / Инфографика 24 канала

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