"Челси" пожаловался на "Динамо", как в 2015-в: после того киевляне носили форму с "No to racism"

Лондонский "Челси" подал жалобу в УЕФА на проявления расизма во время матча в Киеве против "Динамо" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Подвергся оскорблениям со стороны болельщиков "Динамо" талантливый 18-летний вингер Каллум Хадсон-Одой, сообщает Evening Standart.

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Инцидент произошел во втором тайме, футболист сразу сообщил об этом капитану команды Сезару Аспиликуэта. Аспиликуэта сказал об этом арбитру матча сразу по его завершению, указав сектор стадиона, с которого звучали оскорбления.

Официальные представители клуба немедленно сообщили об этом делегату УЕФА. УЕФА сейчас расследует это дело. В заявлении источника пресс-секретарь "Челси" подтвердил факт обращения к УЕФА.

"Мы можем подтвердить информацию о расистских выкриках с трибун, направленных на одного из наших игроков в последние минуты матча в Киеве. Мы искренне осуждаем такое отвратительное поведение. Мы ожидаем, что УЕФА проведет масштабное расследование", – сказал пресс-секретарь.

"Динамо" проиграло "Челси" с разгромным счетом 5:0. В этом матче Хадсон-Одой забил один из голов за "пенсионеров".

История с расизмом в матчах "Динамо" – "Челси" интересна. В 2015 году в рамках группового этапа Лиги чемпионов на трибунах НСК "Олимпийского" избили темнокожего болельщика.

В УЕФА не стали серьезно наказывать "Динамо" и вынесли предупреждение.

После этого на футболках "Динамо" долго была надпись "No to racism".

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