Челси – Тоттенхэм: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии
"Челси" и "Тоттенхэм" свой матч чемпионата Англии сыграют в среду, 27 февраля. Посмотреть его можно будет в Украине как по телевидению, так и онлайн.
Матч "Челси" – "Тоттенхэм" в прямом эфире в Украине покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:50, сам матч начнется в 22:00. Комментировать игру доверили Александру Михайлюку.
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Также смотреть онлайн "Челси – Тоттенхэм" можно на украинском легальном сервисе интернет-телевидения OLL.TV. И доступ к трансляции платный – 69 гривен за месячный абонемент. Однако он позволяет посмотреть игру в записи, а также нарезку моментов встречи почти сразу по окончанию игры.
Матч "Челси" – "Тоттенхэм" состоится в среду, 27 февраля. Начало встречи в 22:00. Обзор матча и видео голов – на Спорт24.
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