Челси – Тоттенхэм: прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии

"Челси" и "Тоттенхэм" встретятся в рамках 27 тура чемпионата Англии. Поединок состоится в субботу 22 февраля и букмекеры назвали фаворита лондонского дерби.

Челси – Тоттенхэм: прогноз

"Челси" и "Тоттенхэм" – прямые конкуренты за попадание в Лигу чемпионов следующего сезона. Сейчас "Челси" удерживает желанную 4-ю строчку, которая гарантирует участие в групповом этапе самого престижного турнира Европы.

Однако "шпоры" проигрывают всего 1 балл, поэтому в случае успешного результата подвинут "синих". Вместе с тем, интриги поединку добавляет то, что экс-тренер "Челси" Жозе Моуринью теперь возглавляет "Тоттенхэм" и вернется на "Стэмфорд Бридж".

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Фаворитом поединка является "Челси", которое не может выиграть в рамках чемпионата Англии уже четыре игры подряд. Коэффициент на то, что "пенсионеры" одержат победу в игре со "шпорами" – 1,71.

Зато хороший ход в АПЛ набрал "Тоттенхэм". Команда одержала три победы подряд. Коэффициент на то, что подопечные Моуринью победят в игре – 4,85. Ничья в поединке – 3,85.

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С 1998 года "Тоттенхэм" всего однажды победил "Челси" на "Стэмфорд Бридж". Это произошло в апреле 2018 года. Во всех остальных поединках были зафиксированы победы "Челси" или ничья.

Коэффициент на то, что "Челси" победит в один мяч или ничья – 1,97. Если же "синие" одержат победу и ТБ 2.5 – коэффициент 2,65. Победу "Тоттенхэм" в один мяч или ничью специалисты оценили коэффициентом 2,48.

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При отсутствии Тэмми Абрахама главным форвардом "Челси" является Миши Батшуаи. Коэффициент на гол бельгийского нападающего в ворота "Тоттенхэма" – 2,25. Впрочем, в этом сезоне АПЛ он провел всего один гол.

"Тоттенхэм" также имеет кадровые проблемы. В частности, не помощник "шпорам" Гарри Кейн, который до сих пор травмирован. По мнению букмекеров, больше всего шансов забить гол среди игроков "Тоттенхэма" имеет Лукас Моура. Мяч бразильца в ворота "Челси" оценен коэффициентом 3,74.

Обзор матча "Челси" – "Тоттенхэм" читайте на сайте Спорт24.