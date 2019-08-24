"Челси" в невероятном матче одержал первую победу под руководством Лэмпарда: видео

Новому наставнику лондонского "Челси" Фрэнку Лэмпарду удалось одержать первую победу лишь в четвертом матче. Но сама игра против "Норвича" выдалась довольно сложной.

Норвич – Челси 2:3

Голы: Кантвелл, 6, Пукки, 30 – Абрахам, 4, 69, Маунт, 18

Уже в дебюте встречи были забиты два гола. Сначала "Челси" вышел вперед благодаря голу Абрахама. А за минуту Кантвелл таки сравнял счет во встрече.

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Однако впоследствии "Челси" снова вышел вперед. Маунт забил во втором матче подряд. Но Пукки снова сравнял счет. Это пятый гол финского нападающего за три матча АПЛ. В первом матче он забил "Ливерпулю", а во втором туре оформил хет-трик в ворота "Ньюкасла".

Но все же "Челси" в итоге одержал победу. Абрахам ударом издалека оформил дубль и принес первую победу Лэмпарду во главе "Челси".

Видеообзор матча Норвич – Челси