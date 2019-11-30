Челси – Вест Хэм: где смотреть матч чемпионата Англии

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Челси – Вест Хэм: где смотреть

В субботу, 30 ноября, "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко на выезде сыграет с "Челси" в рамках 14 тура чемпионата Англии. В Украине этот матч можно просмотреть как онлайн, так и по телевидению.

Матч чемпионата Англии в Украине транслирует лишь канал Setanta Sport. Канал доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

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Посмотреть матч "Челси" – "Вест Хэм" можно будет и на сайте Спорт24. Онлайн-трансляция будет доступна за 30 минут до начала матча.

Матч "Челси" – "Вест Хэм" состоится в субботу, 30 ноября. Начало матча в 17:00.

О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса). Также канал доступен и для пользователей XtraTV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Челси Вест Хем
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