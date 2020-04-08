Чемпион Европы и участник двух Олимпиад Донато Сабия умер от коронавируса

В Италии умер легкоатлет Донато Сабия. Причиной его смерти стал COVID-19.

56-летний Донато Сабия скончался в больнице города Потенца, пишет La Gazzetta dello Sport. Туда его доставили, диагностировав у него коронавирус.

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При этом, по данным журналистов, Донато Сабия незадолго до того заботился о своем отце, у которого тоже был коронавирус. Он умер в конце марта от инфекции.

Кто такой Донато Сабия

Донато Сабия дважды представлял Италию на Олимпийских играх в беге на дистанции 800 метров. На Олимпиаде-84 в Лос-Анджелесе он показал пятый результат. В Сеуле-88 он финишировал лишь седьмым.

В 1984 году на Чемпионате Европы в закрытых помещениях Сабия победил в этой же дисциплине.

Ситуация с коронавирусом в Италии: главные цифры

По состоянию на 8 апреля Италия занимает третье место в мире по инфицированным коронавирусом – более 135 тысяч человек.

От COVID-19 в Италии умерло 17 127 человек, что является наибольшим показателем в мире.

Итальянским медикам удалось вылечить более 24 тысяч человек, у которых был коронавирус.

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