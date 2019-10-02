Чемпион мира и нардеп Жан Беленюк стал лучшим спортсменом сентября в Украине

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Чемпион мира и нардеп Жан Беленюк стал лучшим спортсменом сентября в Украине

Подводя итоги спортивного месяца, Национальный олимпийский комитет Украины признал чемпиона мира по греко-римской борьбе Жана Беленюка лучшим спортсменом сентября в Украине.

На чемпионате мира, который состоялся в Нур-Султане (Республика Казахстан), опытный спортсмен уверенно вернул себе звание сильнейшего борца мира. В весовой категории 87 кг Жан Беленюк, кроме медали высшей пробы, завоевал олимпийскую лицензию на Токио-2020.

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Напомним, для серебряного призера Олимпийских игр-2016 это уже третье нынешнее "золото" на международной арене. На счету Беленюка золотые медали чемпионата Европы (Бухарест, Румыния) и II Европейских игр (Минск, Республика Беларусь).

Отметим, борец в третий раз получает звание лучшего спортсмена месяца в Украине. Он был отмечен в апреле-2014 и сентябре-2015.

Его наставник, старший тренер сборной Украины по греко-римской борьбе Владимир Шацких назван лучшим тренером месяца.

К слову: Беленюк рассказал о выборе между Верховной Радой и Олимпийскими играми

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Теги: Новости Спорта Спорт Жан Беленюк
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