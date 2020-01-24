Чемпион мира по автогонкам попал в жуткую аварию, вылетев с обрыва в деревья: видео

Действующий чемпион мира по ралли Отт Тянак попал в страшную аварию во время гонки в Монте-Карло (Монако).

На первом этапе сезона в Монако эстонец гнал четвертым с отставанием в 10 секунд от бывшего напарника Эльфина Эванса, как вдруг не удержался на трассе и полетел с обрыва в лес.

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Гонщик не справился с управлением, в результате чего его автомобиль вылетел с трассы, ударился о землю и несколько раз перевернулся в воздухе.

Сам Тянак и его штурман Мартин Ярвеоя не пострадали. Они вылезли из машины без посторонней помощи. Никаких видимых повреждений они не получили. Однако позже они были доставлены в больницу для прохождения медицинского осмотра, что является стандартной процедурой при такого рода авариях.

Машина – предсказуемо вдребезги.

Гонщик Отт Тянак попал в жуткую аварию: смотрите видео