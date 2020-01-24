Чемпион мира по автогонкам попал в жуткую аварию, вылетев с обрыва в деревья: видео
Действующий чемпион мира по ралли Отт Тянак попал в страшную аварию во время гонки в Монте-Карло (Монако).
На первом этапе сезона в Монако эстонец гнал четвертым с отставанием в 10 секунд от бывшего напарника Эльфина Эванса, как вдруг не удержался на трассе и полетел с обрыва в лес.
Читайте также: Умер мотогонщик Эдвин Стравер, который попал в аварию на "Дакаре"
Гонщик не справился с управлением, в результате чего его автомобиль вылетел с трассы, ударился о землю и несколько раз перевернулся в воздухе.
Сам Тянак и его штурман Мартин Ярвеоя не пострадали. Они вылезли из машины без посторонней помощи. Никаких видимых повреждений они не получили. Однако позже они были доставлены в больницу для прохождения медицинского осмотра, что является стандартной процедурой при такого рода авариях.
Машина – предсказуемо вдребезги.
Гонщик Отт Тянак попал в жуткую аварию: смотрите видео
Выбор редакции
-
Ситуация с "Карпатами": от угроз исчезновения до перехода в коммунальную собственностьсегодня , 18:05
-
УПЛ сменила календарь чемпионата по просьбе тренерского штаба сборной Украины: подробностисегодня , 14:47
-
Чемпионский бой украинца Постола в Китае перенесли из-за вспышки коронавирусасегодня , 09:35