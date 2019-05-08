Чемпион мира по хоккею Адам Свобода покончил жизнь самоубийством

Чемпион мира в составе сборной Чехии по хоккею Адам Свобода в возрасте 41 года покончил с собой.

Как сообщается в Twitter-аккаунте национальной команды, представители правоохранительных органов отвергли версию, что в смерти мог быть виноват посторонний человек.

Читайте также: Умер экс-президент Федерации баскетбола Украины Зураб Хромаев

Zasáhla nás tragická zpráva – navždy nás opustil Adam Svoboda, mistr světa z roku 2005 a dvojnásobný mistr extraligy.



Upřímnou soustrast pozůstalým. pic.twitter.com/qeRYisbzdD — Hokejový nároďák (@narodnitym) 7 мая 2019 г.

За сборную Чехии Свобода выступал с 2001 по 2008 годы. В 2005 году в составе национальной команды он стал победителем чемпионата мира, а через год выиграл серебряные медали.

Также хоккеист известен своими выступлениями за российские клубы. Он провел сезон 2005/2006 в составе "Лады", сезон-2008/2009 – в омском "Авангарде". Хоккеист завершил карьеру после сезона 2016/17, который он провел в казахстанском "Бейбарыс".

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram