Чемпион мира по хоккею Адам Свобода покончил жизнь самоубийством
Чемпион мира в составе сборной Чехии по хоккею Адам Свобода в возрасте 41 года покончил с собой.
Как сообщается в Twitter-аккаунте национальной команды, представители правоохранительных органов отвергли версию, что в смерти мог быть виноват посторонний человек.
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За сборную Чехии Свобода выступал с 2001 по 2008 годы. В 2005 году в составе национальной команды он стал победителем чемпионата мира, а через год выиграл серебряные медали.
Также хоккеист известен своими выступлениями за российские клубы. Он провел сезон 2005/2006 в составе "Лады", сезон-2008/2009 – в омском "Авангарде". Хоккеист завершил карьеру после сезона 2016/17, который он провел в казахстанском "Бейбарыс".