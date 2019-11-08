Чемпион мира по шахматам Карлсен вышел из Норвежской федерации из-за букмекерской компании

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Магнус Карлсен
Магнус Карлсен / thesun.co.uk

Титулованный шахматист Магнус Карлсен официально вышел из Норвежской федерации шахмат. Теперь он не сможет выступать за Норвегию на командных соревнованиях.

Об этом сообщает норвежский шахматный журналист Тарье Свенсен. Карлсен не сможет представлять Норвегию на Всемирной шахматной Олимпиаде.

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Причиной выхода Магнуса с Норвежской федерации шахмат журналист называет разногласия по спонсору.

По его информации, букмекерская компания Kindred предложила Норвежской федерации шахмат большой спонсорский контракт на 5 миллионов евро.

В Норвегии любая реклама иностранных букмекерских компаний запрещена, но Карлсен поддерживал это предложение.

В результате Федерация отказалась от предложения, потому что не захотела связываться с компанией с "сомнительной деятельностью".

Кто такой Магнус Карлсен?
Норвежский шахматный гроссмейстер, лидер мирового рейтинга. Действующий чемпион мира по шахматам. Карлсен стал гроссмейстером 26 апреля 2004 года, тогда ему было 13 лет, 4 месяца и 27 дней, третий самый молодой гроссмейстер в истории.

Он продолжает одерживать успехи. В рейтинг-листе ФИДЕ за ноябрь 2019 года он имеет рейтинг Эло – 2870, непрерывно возглавляя его с июля 2011 года.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Шахматы
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