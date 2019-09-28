Чемпион НБА хочет новый контракт с клубом на невероятную сумму, увеличив зарплату в 17 раз

Команда НБА "Торонто Рэпторс" пытается договориться с нападающим Паскалем Сиакамом о новом контракте. Если стороны не заключат соглашение до начала сезона, следующего лета Сиакам может получить статус ограниченно свободного агента.

По данным канадского портала TSN, стороны пока не начали переговоры. Представители баскетболиста пытаются выбить для своего агента лучшие условия. Речь идет о 170 миллионах долларов на 5 сезонов.

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Стоит отметить, что игрок может претендовать на такую сумму. Ведь в прошлом сезоне он помог "Торонто" впервые стать чемпионом НБА. Сам игрок сыграл 80 матчей в регулярном чемпионате, и еще 24 в матчах плей-офф.

Да и "Торонто" должен быть заинтересованным в сохранении баскетболиста, который получил награду игрока, который лучше всего развивается в чемпионате. Тем более, что команда летом и так потеряла одного из ключевых игроков, которому обязана победе – Кавай Леонард перешел в "Клипперс".

К слову, в этом сезоне Паскаль Сиакам получит лишь 2,35 миллиона долларов за сезон. Следовательно, если он договорится о новом контракте на 170 миллионов долларов на 5 лет, то в среднем будет зарабатывать по 34 миллиона долларов в год (сумма будет разной и может быть от 30 миллионов в первый сезон с увеличением выплат).

Но и даже тогда он не станет самым высокооплачиваемым игроком "Торонто". Самая высокая зарплата в клубе в этом сезоне будет у Кайла Лаури – 34,5 миллиона долларов. На следующий сезон с ним еще не подписано соглашение.

Для примера, Стефен Карри из "Голден Стейт" получит в этом сезоне 40,2 миллиона долларов. Кевин Дюрент, перешедший в "Бруклин", получит 38,2 миллиона долларов. При этом баскетболист пропустит почти весь сезон. Насчет Кавайа Леонарда, то его зарплата составит 32,7 миллиона долларов. При этом он не будет зарабатывать больше всех в "Клипперс". Больше него зарплату имеет Пол Джордж – 33 миллиона долларов.