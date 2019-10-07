Чемпион WBO хочет боя с Деревянченко
Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Деметриус Андраде поражен поединком между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко. Андраде заявил, что хочет провести бой с обоими спортсменами.
Поединок Головкин – Деревянченко завершился сомнительной победой казахстанского боксера решением судей. Андраде отдает должное и победителю, и проигравшему.
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Чемпион WBO, у которого проблемы с поиском серьезных оппонентов, заявил, что готов встретиться и с одним, и с другим.
Хочу драться с Деревянченко. Хочу драться с Головкиным. Ребята, это был великолепный бой. Сергей ничего не потерял. Наоборот, он заработал уважение,
– цитирует Андраде Лэнс Пагмайер.
31-летний Андраде успел провести 28 поединков на профессиональном ринге и все выиграл. Деметриус получил 17 побед нокаутом и 11 решением судей.
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Среди профессионалов Андраде – чемпион мира по версиям WBA (2017) и WBO (2013-2015) в первом среднем весе, до сих пор чемпион мира по версии WBO в среднем весе. 29-го июня Андраде защитил свой титул, победив Мацея Сулецкого из Польши.
В марте 2017 года американец победил Джека Кулкая. Деревянченко также удалось преодолеть представителя Германии.
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