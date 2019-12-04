"Манчестер Сити" разгромил "Бернли": результаты матчей АПЛ и видео голов
15 тур чемпионата Англии по футболу состоится в середине недели. Он стартует третьего декабря и продлится до 5-го. Результаты всех поединков и видео голов смотрите в материале Спорт24.
Кристал Пэлас – Борнмут 1:0
Гол: Шлупп, 76
Удаление: Сахо, 19 (Кристал Пэлас)
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Кристал Пэлас – Борнмут видеообзор матча
Бернли – Манчестер Сити 1:4
Голы: Брейди, 89 – Жезус, 24, 50, Родри, 68, Марез, 87
Бернли – Манчестер Сити видеообзор матча
Турнірна таблиця АПЛ
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