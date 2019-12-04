"Манчестер Сити" разгромил "Бернли": результаты матчей АПЛ и видео голов

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Чемпионат Англии: результаты матчей и видео голов 15 тура / GETTY IMAGES

15 тур чемпионата Англии по футболу состоится в середине недели. Он стартует третьего декабря и продлится до 5-го. Результаты всех поединков и видео голов смотрите в материале Спорт24.

Кристал Пэлас – Борнмут 1:0

Гол: Шлупп, 76

Удаление: Сахо, 19 (Кристал Пэлас)

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Кристал Пэлас – Борнмут видеообзор матча

Бернли – Манчестер Сити 1:4

Голы: Брейди, 89 – Жезус, 24, 50, Родри, 68, Марез, 87

Бернли – Манчестер Сити видеообзор матча

 

Турнірна таблиця АПЛ

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол АПЛ
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