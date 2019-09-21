Разгром от "МанСити" и сенсационная победа "лис": результаты матчей АПЛ и видео голов

В шестом туре АПЛ, который стартовал в субботу, 21 сентября, уже состоялось пять матчей. С результатами и видеообзором поединков можно ознакомиться в материале Спорт24.

Саутгемптон – Бормут 1:3

Голы: Ворд-Проуз, 53 (пен.) – Аке, 10, Уилсон Х, 35, Уилсон К, 90+5 Читайте также: "Манчестер Сити" забил восемь голов "Уотфорду", Зинченко пропускал матч Шестой тур чемпионата Англии был открыт в Саутгемпоне. Местная команда уступила "Борнмуту". Саутгемптон – Бормут видеообзор матча Лестер – Тоттенхем 2:1

Голы: Перейра, 69, Меддисон, 85 – Кейн, 29 Сенсационное поражение потерпел "Тоттенхэм". "Шпоры" открыли счет в игре на 29 минуте. Однако во втором тайме "лисы" вырвали победу. Манчестер Сити – Вотфорд 8:0

Голы: Сильва Д, 1, Агуеро, 7 (пен.), Марез, 12, Сильва Б, 15, 48, 60, Отаменди, 18, Де Брюйне, 85 Поиздевался над своим соперником обидчик "Шахтера". "Манчестер Сити", который в предыдущем туре проиграл" Норвичу", катком прошелся по "Уотфорду". Бьорнли – Норвич 2:0

Голы: Вуд, 10 14 Эвертон – Шеффилд Юнайтед 0:2

Голы: Мина, 40 (авт.), Муссе, 79 Ньюкасл – Брайтон 0:0