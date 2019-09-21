Разгром от "МанСити" и сенсационная победа "лис": результаты матчей АПЛ и видео голов
В шестом туре АПЛ, который стартовал в субботу, 21 сентября, уже состоялось пять матчей. С результатами и видеообзором поединков можно ознакомиться в материале Спорт24.
Саутгемптон – Бормут 1:3
Голы: Ворд-Проуз, 53 (пен.) – Аке, 10, Уилсон Х, 35, Уилсон К, 90+5
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Шестой тур чемпионата Англии был открыт в Саутгемпоне. Местная команда уступила "Борнмуту".
Саутгемптон – Бормут видеообзор матча
Лестер – Тоттенхем 2:1
Голы: Перейра, 69, Меддисон, 85 – Кейн, 29
Сенсационное поражение потерпел "Тоттенхэм". "Шпоры" открыли счет в игре на 29 минуте. Однако во втором тайме "лисы" вырвали победу.
Манчестер Сити – Вотфорд 8:0
Голы: Сильва Д, 1, Агуеро, 7 (пен.), Марез, 12, Сильва Б, 15, 48, 60, Отаменди, 18, Де Брюйне, 85
Поиздевался над своим соперником обидчик "Шахтера". "Манчестер Сити", который в предыдущем туре проиграл" Норвичу", катком прошелся по "Уотфорду".
Бьорнли – Норвич 2:0
Голы: Вуд, 10 14
Эвертон – Шеффилд Юнайтед 0:2
Голы: Мина, 40 (авт.), Муссе, 79
Ньюкасл – Брайтон 0:0
Источник: 24 канал
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