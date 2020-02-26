Чемпионат Европы по биатлону: результаты всех гонок
Чемпионат Европы по биатлону будет проходить в белорусских Раубичах с 26 февраля по 1 марта. Результаты всех гонок – читайте в материале Спорт24.
26 февраля
Суперспринт квалификация, мужчины
1. Антон Смольский
2. Эдуард Латыпов
3. Виктор Кривко
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6. Дмитрий Пидручный
13. Руслан Ткаленко
27. Артем Прима
35. Антон Дудченко
38. Сергей Семенов
60. Богдан Цымбал
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Суперспринт квалификация, женщины
1. Динара Алимбекова
2. Валентина Семеренко
3. Элизабет Хогберг
...
20. Юлия Журавок
22. Анастасия Меркушина
23. Елена Пидгрушная
29. Вита Семеренко
58. Дарья Блашко
Суперспринт финал, мужчины
1. Сергей Бочарников (Беларусь)
2. Адам Вацлавик (Чехия)
3. Дмитрий Пидручный (Украина)
...
15. Руслан Ткаленко (Украина)
23. Артем Прима (Украина)
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Суперспринт финал, женщины
1. Евгения Павлова (Россия)
2. Елена Пидгрушная (Украина)
3. Анаис Шевалье (Франция)
...
4. Валентина Семеренко (Украина)
6. Анастасия Меркушина (Украина)
16. Вита Семеренко (Украина)
18. Юлия Журавок (Украина)