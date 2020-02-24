Чемпионат Европы по биатлону 2020: расписание гонок и где смотреть

С 26 февраля по 1 марта в белорусских Раубичах состоится чемпионат Европы 2020 года по биатлону.

В Украине все гонки покажет в прямом эфире телеканал "UA: Первый".

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Полное расписание гонок чемпионата Европы по биатлону 2020:

26 февраля

15:45 – Индивидуальная гонка, мужчины

19:15 – Индивидуальная гонка, женщины

27 февраля

16:00 – Одиночная смешанная эстафета

19:00 – Смешанная эстафета

29 февраля

11:30 – Спринт, мужчины

14:30 – Спринт, женщины

1 марта

11:30 – Гонка преследования, мужчины

13:30 – Гонка преследования, женщины

Сборная Украины на чемпионате мира по биатлону получила единственную награду. В женской эстафете украинки выиграли бронзу. В медальном зачете наша сборная разделила восьмую позицию со Швецией и Австрией.