"Бавария" впервые проиграла, "Лейпциг" и "Боруссия" Д потеряли очки: результаты матчей

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Чемпионат Германии 2019 – обзор матчей 4 тура: Бундеслига
Чемпионат Германии: результаты матчей и видео голов 4-6 октября

Четвертого октября во Германии стартовал очередной тур Бундслиги. С результатами всех поединков можно ознакомиться на сайте Спорт24.

Герта – Фортуна Дюссельдорф 3:1
Голі: Ибішевич, 37, Дилросун, 44, Дарида, 62 – Хеннингс, 32

Герта – Фортуна Дюссельдорф: видеообзор матча

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Баер – РБ Лейпциг 1:1
Голі: Фолланд, 66 – Нкунку, 78

Бавария – Хоффенхайм 1:2
Голы: Левандовский, 73 – Адамян, 54, 79

Фрайбург – Боруссия Дортмунд 2:2
Голы: Вальдшмидт, 55, Аканжи, 89 (авт.) – Витсель, 20, Хакими, 67

Падерборн – Майнц 1:2
Голы: Золински, 14 – Квайсон, 8, Брозински, 32 (авт.)

 

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Бундеслига
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