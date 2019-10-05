"Бавария" впервые проиграла, "Лейпциг" и "Боруссия" Д потеряли очки: результаты матчей
Четвертого октября во Германии стартовал очередной тур Бундслиги. С результатами всех поединков можно ознакомиться на сайте Спорт24.
Герта – Фортуна Дюссельдорф 3:1
Голі: Ибішевич, 37, Дилросун, 44, Дарида, 62 – Хеннингс, 32
Герта – Фортуна Дюссельдорф: видеообзор матча
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Баер – РБ Лейпциг 1:1
Голі: Фолланд, 66 – Нкунку, 78
Бавария – Хоффенхайм 1:2
Голы: Левандовский, 73 – Адамян, 54, 79
Фрайбург – Боруссия Дортмунд 2:2
Голы: Вальдшмидт, 55, Аканжи, 89 (авт.) – Витсель, 20, Хакими, 67
Падерборн – Майнц 1:2
Голы: Золински, 14 – Квайсон, 8, Брозински, 32 (авт.)
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