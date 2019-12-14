Разгромные победы "Баварии" и "Боруссии" Д, поражение "Байера": результаты 15 тура Бундеслиги
В Германии с 13-го по 15 декабря состоится 15 тур чемпионата страны по футболу. Результаты матчей и видео голов смотрите в материале Спорт24.
Хоффенхайм – Аугсбург 2:4
Голы: Сков, 14, Локадия, 80 – Макс, 11, 51 (пен.), Енсен, 56, Яго, 85
Результаты предыдущего тура: "Боруссия" М победила "Баварию" и укрепила лидерство, "Байер" переиграл "Шальке"
Хоффенхайм - Аугсбург видеообзор матча
Бавария – Вердер 6:1
Голы: Коутинью, 45, 63, 78, Левандовски, 45+4, 72, Мюллер, 75 – Рашица, 24
Герта – Фрайбург 1:0
Гол: Дарида, 53
Кельн – Байер 2:0
Голы: Кордоба, 73, Борнаув, 84
Удаление: Драгович, 62 (вторая желтая карточка, Байер), Бейли, 78 (красная карточка, Байер)
Майнц – Боруссия Д 0:4
Голы: Ройс, 32, Санчо, 66, Азар, 69, Шульц, 84
Падеборн – Унион 1:1
Голы: Прегер, 34 – Ингвартсен, 7
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