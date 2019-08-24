Чемпионат Германии: результаты матчей и видео голов 2 тура

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Чемпионат Германии: результаты матчей и видео голов 2 тура

В Германии начался чемпионат. 23-25 августа команды сыграли второй тур.

Кельн – Боруссия (Дортмунд) 1:3

Голы: Дрекслер, 29 – Санчо, 70, Хакими, 86, Алькасер, 90+3

Дортмундская "Боруссия" победила и во втором матче Бундеслиги. Правда победа была одержана уже в конце матча.

Видеообзор матча Кельн – Боруссия (Дортмунд)

К слову: Чемпионат Испании: результаты матчей и видео голов 2 тура

Аугсбург – Унион 1:1

Голы: Варгас, 60 – Андерсен, 80
Удаление: Шлоттербек, 84 (Унион)

Майнц – Боруссия (Менхенгладбах) 1:3

Голы: Квайсон, 18 – Лайнер, 31 Плеа, 78, Эмболо, 80

Падерборн – Фрайбург 1:3

Голы: Мамба, 3 – Шмидт, 21 (пен), Петерсен, 40, Чхан, 90

Фортуна – Байер 1:3

Голы: Моралес, 82 – Бейкер, 6 (автогол), Арангис, 33, Бельараби, 39

Хоффенхайм – Вердер 3:2

Голы: Бичакчич, 54, Бебу, 59, Кадерабек, 86 – Фюлькруг, 42, Осако, 81
Удаление: И. Еггештайн, 79 (Вердер)

Шальке – Бавария 0:3

Голы: Левандовски, 20 (пен), 50, 75

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Теги: Шальке Бавария Спорт ФК Боруссия Д Футбол
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