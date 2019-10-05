"Бетис" и "Эйбар" не определили сильнейшего: результаты матчей 7 тура Ла Лиги
С 4-го по 6 октября состоится 8 тур чемпионата Испании по футболу. Результаты матчей и видео голов читайте в материале Спорт24.
Бетис – Эйбар 1:1
Голы: Морон, 69 – Орельяна, 33
Результаты предыдущего тура: "Реал" вышел на первое место, "Барселона" обыграла "Хетафе": результаты 7 тура Ла Лиги
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