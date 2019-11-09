Результаты матчей и видео голов 12 тура Серии А
С 8 по 10 ноября в Италии проходит 12 тур чемпионата страны по футболу. Результаты всех матчей, а также видео голов вы можете посмотреть в материале Спорт24.
Сассуоло – Болонья 3:1
Голы: Капуто, 34, 75, Бога, 68 – Орсолини, 70
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Сассуоло – Болонья видеообзор матча
Брешиа – Торино 0:4
Голы: Белотти, 17, 26 (оба пенальтиі), Беренгер, 75, 81
Удаления: Матею (Брешиа)
Брешиа – Торино видеообзор матча
Интер – Верона 2:1
Голы: Весино, 65, Барелла, 83 – Верре, 19 (п)
Турнирная таблица Серии А
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