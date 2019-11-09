Результаты матчей и видео голов 12 тура Серии А

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Чемпионат Италии – обзор матчей 8-10 ноября 2019 – 12 тур Серия А
Результаты матчей и видео голов 12 тура Серии А

С 8 по 10 ноября в Италии проходит 12 тур чемпионата страны по футболу. Результаты всех матчей, а также видео голов вы можете посмотреть в материале Спорт24.

Сассуоло – Болонья 3:1

Голы: Капуто, 34, 75, Бога, 68 – Орсолини, 70

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Сассуоло – Болонья видеообзор матча

Брешиа – Торино 0:4

Голы: Белотти, 17, 26 (оба пенальтиі), Беренгер, 75, 81

Удаления: Матею (Брешиа)

Брешиа – Торино видеообзор матча

Интер – Верона 2:1

Голы: Весино, 65, Барелла, 83 – Верре, 19 (п)

 

Турнирная таблица Серии А

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Серия А
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