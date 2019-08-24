Чемпионат Испании: результаты матчей и видео голов 2 тура
В Испании продолжается 2-й тур чемпионата. Уже было сыграно два матча.
Гранада – Севилья 0:1
Гол: Хордан, 52
"Севилья" выиграла второй матч подряд. Поэтому пока возглавила турнирную таблицу чемпионата Испании.
Видеообзор матча Гранада – Севилья
Леванте – Вильярреал 2:1
Голы: Рохер, 68 (пен), 73 (пен) – Морено, 3
"Вильярреал" вышел вперед уже на 3-й минуте встречи. Но во втором тайме в их ворота влетели два пенальти, которые реализовал игрок "Леванте" Рохер.
Видеообзор матча Леванте – Вильяреал
Источник: 24 канал
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