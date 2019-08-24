Чемпионат Испании: результаты матчей и видео голов 2 тура

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Чемпионат Испании: результаты матчей и видео голов 2 тура

В Испании продолжается 2-й тур чемпионата. Уже было сыграно два матча.

Гранада – Севилья 0:1

Гол: Хордан, 52

"Севилья" выиграла второй матч подряд. Поэтому пока возглавила турнирную таблицу чемпионата Испании.

Видеообзор матча Гранада – Севилья

Леванте – Вильярреал 2:1

Голы: Рохер, 68 (пен), 73 (пен) – Морено, 3

"Вильярреал" вышел вперед уже на 3-й минуте встречи. Но во втором тайме в их ворота влетели два пенальти, которые реализовал игрок "Леванте" Рохер.

Видеообзор матча Леванте – Вильяреал

 

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Теги: Спорт Футбол ФК Севилья
Источник: 24 канал
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