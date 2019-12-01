Шахов помог победить "Лечче", Малиновский с "Аталантой" разбил "Брешию": видео
С 30 ноября по 2 декабря в Италии продлятся матчи 14 тура Серии А. Результаты матчей читайте на сайте Спорт24.
Брешия – Аталанта 0:3
Голы: Пашалич, 26, 61, 90+2
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Брешия – Аталанта видеообзор матча
Дженоа – Торино 0:1
Гол: Бремер, 77
Дженоа – Торино видеообзор матча
Фиорентина – Лечче 0:1
Гол: Ла Мантия, 49
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