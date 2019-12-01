Шахов помог победить "Лечче", Малиновский с "Аталантой" разбил "Брешию": видео

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Серия А: результат 14 тура и видео голов / ФК "Аталанта"

С 30 ноября по 2 декабря в Италии продлятся матчи 14 тура Серии А. Результаты матчей читайте на сайте Спорт24.

Брешия – Аталанта 0:3

Голы: Пашалич, 26, 61, 90+2

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Брешия – Аталанта видеообзор матча

Дженоа – Торино 0:1

Гол: Бремер, 77

Дженоа – Торино видеообзор матча

Фиорентина – Лечче 0:1

Гол: Ла Мантия, 49

 

Турнирная таблица


 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Серия А
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