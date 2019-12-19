Роналду принес победу "Ювентусу", "Сассуоло" обыграл "Брешию": результаты 17 тура Серии А
С 18-го до 22 декабря проходит 17 тур чемпионата Италии по футболу. Результаты матчей и видео голов смотрите в материале Спорт24.
Сампдория – Ювентус 1:2
Голы: Капрара, 35 – Дибала, 19, Роналду, 45
Сампдория – Ювентус видеообзор матча
Брешия – Сассуоло 0:2
Голы: Траоре, 25, Капуто, 71
Брешия – Сассуоло видеообзор матча
Турнирная таблица Серии А
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