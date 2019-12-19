Роналду принес победу "Ювентусу", "Сассуоло" обыграл "Брешию": результаты 17 тура Серии А

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Результаты 17 тура Серии А / twitter.com/juventusfc

С 18-го до 22 декабря проходит 17 тур чемпионата Италии по футболу. Результаты матчей и видео голов смотрите в материале Спорт24.

Сампдория – Ювентус 1:2

Голы: Капрара, 35 – Дибала, 19, Роналду, 45

Сампдория – Ювентус видеообзор матча

Брешия – Сассуоло 0:2

Голы: Траоре, 25, Капуто, 71

Брешия – Сассуоло видеообзор матча

 

Турнирная таблица Серии А

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Серия А
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