"Наполи" воспользовался неожиданной осечкой "Ювентуса": результаты матчей и видео голов Серии A

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Чемпионат Италии: обзор и счет матчей 14-16 сентября 2019 – Серия А
Чемпионат Италии: результаты матчей и видео голов 3 тура / twitter.com/juventusfc

14-16 сентября в Италии проходят матчи третьего тура Серии А. С результатами матчей и видеообзорами можно ознакомиться в материале Спорт24.

Фиорентина – Ювентус 0:0

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Туринский "Ювентус" впервые в сезоне потерял очки. Действующие чемпионы Италии на выезде не смогли победить "Фиорентину". Для "фиалок" это первый зачетный балл, ведь предыдущие два поединка они проиграли.

Фиорентина - Ювентус видеообзор матча

Наполи – Сампдория 2:0
Голы: Мертенс, 13, 69

Футболисты "Наполи" воспользовались осечкой принципиального соперника, которому проиграли в предыдущей игре. Неаполитанцы дома одолели "Сампдорию".

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Серия А
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