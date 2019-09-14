"Наполи" воспользовался неожиданной осечкой "Ювентуса": результаты матчей и видео голов Серии A
14-16 сентября в Италии проходят матчи третьего тура Серии А. С результатами матчей и видеообзорами можно ознакомиться в материале Спорт24.
Фиорентина – Ювентус 0:0
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Туринский "Ювентус" впервые в сезоне потерял очки. Действующие чемпионы Италии на выезде не смогли победить "Фиорентину". Для "фиалок" это первый зачетный балл, ведь предыдущие два поединка они проиграли.
Фиорентина - Ювентус видеообзор матча
Наполи – Сампдория 2:0
Голы: Мертенс, 13, 69
Футболисты "Наполи" воспользовались осечкой принципиального соперника, которому проиграли в предыдущей игре. Неаполитанцы дома одолели "Сампдорию".
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