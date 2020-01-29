Чемпионат мира 2020 по легкой атлетике отменили из-за коронавируса

Зимний чемпионат мира по легкой атлетике, который должен был пройти в китайском Нанкине с 13 по 15 марта, перенесли на 2021 год. Все из-за коронавируса, который активно распространяется по Поднебесной.

Об этом сообщает Международная ассоциация легкой атлетики (World Athletics) на своем сайте.

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Сначала организация рассматривала возможность переноса соревнований в другую страну и поблагодарила города, которые согласились заменить Нанкин. Однако впоследствии ассоциация приняла решение вообще отказалась от проведения турнира в этом году, чтобы не менять сроки проведения других соревнований.

Мы решили не отменять чемпионат. Теперь мы будем работать со спортсменами, нашими партнерами и организационным комитетом Нанкина, чтобы в 2021 году провести это мероприятие,

– говорится в заявлении World Athletics.

В ассоциации добавили, что хотят, чтобы хозяином чемпионата в следующем году был Нанкин, ведь китайцы вложили в подготовку мероприятия большие силы.

Заметим, из-за вспышки коронавируса в Китае до апреля отменены все спортивные мероприятия. Еще часть соревнований перенесли в другие страны.

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