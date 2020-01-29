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Чемпионат мира 2020 по легкой атлетике отменили из-за коронавируса

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Чемпионат мира по легкой атлетике перенесли на 2021 год из-за коронавируса / http://rsport.ria.ru/

Зимний чемпионат мира по легкой атлетике, который должен был пройти в китайском Нанкине с 13 по 15 марта, перенесли на 2021 год. Все из-за коронавируса, который активно распространяется по Поднебесной.

Об этом сообщает Международная ассоциация легкой атлетики (World Athletics) на своем сайте.

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Сначала организация рассматривала возможность переноса соревнований в другую страну и поблагодарила города, которые согласились заменить Нанкин. Однако впоследствии ассоциация приняла решение вообще отказалась от проведения турнира в этом году, чтобы не менять сроки проведения других соревнований.

Мы решили не отменять чемпионат. Теперь мы будем работать со спортсменами, нашими партнерами и организационным комитетом Нанкина, чтобы в 2021 году провести это мероприятие,
– говорится в заявлении World Athletics.

В ассоциации добавили, что хотят, чтобы хозяином чемпионата в следующем году был Нанкин, ведь китайцы вложили в подготовку мероприятия большие силы.

Заметим, из-за вспышки коронавируса в Китае до апреля отменены все спортивные мероприятия. Еще часть соревнований перенесли в другие страны.

Основное о коронавирусе:

  • Новый коронавирус из Китая (2019-nCoV) активно распространяется по миру. По состоянию на 29 января идентифицированы более 6 тысяч человек, 132, к сожалению, умерли. Впрочем, есть и хорошие новости – 63 человека излечились.
  • Симптомы коронавируса: лихорадка, головная боль, кашель, затрудненное дыхание, слабость.
  • В Китае уже ввели карантин в городе Ухань, откуда началось заражение.
  • В Украине не зафиксирован ни один случай заболевания. Однако Минздрав принимает все меры безопасности, чтобы не допустить распространения коронавируса в нашей стране. В частности, всех пассажиров, прибывших из Китая, проверяют на наличие признаков заболевания.
Что будет, если коронавирус не удастся остановить
29 января
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Автор: Лия Бонавская
Теги: Китай Новости Спорта Коронавирус 2020 легкая атлетика Спорт
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